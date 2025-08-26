В России высказались о планах по экономическому сотрудничеству с США

Депутат Арефьев: Конкретные проекты с США пока не обсуждаются

На данный момент в России не обсуждаются конкретные экономические проекты с США, но их стоит ожидать в будущем, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что сотрудничество двух стран возможно по теме Крайнего Севера, также Россия крайне заинтересована в технологиях США по глубокому бурению.

«Что касается перспективных планов. Ну, наверное, они будут, не будут отрицать. Но пока на сегодняшний день никаких конкретных вопросов у нас не обсуждается. Я думаю, что, наверное, какой-то разбег нужен будет для того, чтобы на уровне министерств посмотреть, какие вопросы надо решать совместно», — сказал Арефьев.

По его оценке, вопросы Крайнего Севера интересуют США и Россию, и сотрудничество возможно в этой области. Кроме того, Россия очень заинтересована в технологиях США по глубокому бурению для добыи нефти и газа.

Я думаю, что нам лучше всего было бы даже думать не о совместных проектах, а думать о торговых отношениях, чтобы снять санкции и вести нормальный образ жизни и нормальную торговлю. Ведь эти санкции не только возложены на Россию, но и на Китай, и на Индию, и на Европу, и на всех. Эта санкционная война затормозила развитие экономики, в общем-то, во всем мире Николай Арефьев депутат

Ранее президент России Владимир Путин сообщал о том, что Россия и США обсуждают возможное сотрудничество в Арктике и на Аляске. По словам российского лидера, отечественные компании, в частности, «Новатэк», работающая в сфере сжижения природного газа, начали свою деятельность в Арктической зоне вместе с европейскими и азиатскими партнерами.

До этого Путин по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявлял, что Москве и Вашингтону «есть что предложить друг другу». Помимо прочего, он подчеркнул, что взаимодействие России и США актуально в Арктике.

