Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:22, 31 августа 2025Бывший СССР

Беженка рассказала о страхе украинцев критиковать Зеленского

Беженка Власова заявила о страхе украинцев критиковать Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жители Украины боятся критиковать Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости рассказала беженка Елена Власова. Она вместе с супругом ранее выехала из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). В период пребывания на Украине она лечилась в больнице Днепропетровска. Через некоторое время они приехали в Россию.

«Когда я лежала в больнице, я что-то сказала плохое про Зеленского. Я сразу рот закрыла. Мне сказали, как говорится, не трожь — это царь. Замолчала и все», — вспоминает Власова.

Как утверждает собеседница агентства, многим жителям приходится скрывать свои взгляды, они боятся открыто говорить, кого они поддерживают.

Ранее беженка рассказала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) угрожали мирным жителям Дзержинска в Донецкой народной республике огнем на поражение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Соратники экс-спикера Рады Парубия увидели в его убийстве «руку Кремля». Как они объяснили это?

    Еще над одним российским городом раздались взрывы

    На ВДНХ состоялся первый парад корги

    В Британии назвали причину выпрашивания Зеленским встречи с Путиным

    Путин прилетел в Китай

    Названы российские регионы с самым большим числом нарушителей ПДД

    Военный хирург заявил о применении ВСУ запрещенных самораскрывающихся пуль

    Опрос британцев о нападении России привел к неожиданным результатам

    В США предупредили о последствиях ввода войск НАТО на Украину

    В российском городе произошла серия взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости