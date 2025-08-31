Беженка Власова заявила о страхе украинцев критиковать Зеленского

Жители Украины боятся критиковать Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости рассказала беженка Елена Власова. Она вместе с супругом ранее выехала из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). В период пребывания на Украине она лечилась в больнице Днепропетровска. Через некоторое время они приехали в Россию.

«Когда я лежала в больнице, я что-то сказала плохое про Зеленского. Я сразу рот закрыла. Мне сказали, как говорится, не трожь — это царь. Замолчала и все», — вспоминает Власова.

Как утверждает собеседница агентства, многим жителям приходится скрывать свои взгляды, они боятся открыто говорить, кого они поддерживают.

Ранее беженка рассказала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) угрожали мирным жителям Дзержинска в Донецкой народной республике огнем на поражение.