Большинство украинцев выступили за прекращение боев

«Рейтинг»: Большинство украинцев выступили за прекращение боев и дипломатию
Андрей Шеньшаков

Фото: Alina Smutko / Reuters

Большинство жителей Украины высказались за прекращение боев и поиск компромисса в рамках переговоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса местной социологической группы «Рейтинг».

Респонденты отвечали на вопрос «какой сценарий развития событий войны вы поддерживаете?». По информации источника, 59 процентов опрошенных выбрали вариант «прекращение боев и поиск компромисса на переговорах». 20 процентов посчитали, что нужно «воевать до возвращения Крыма и Донбасса», а 13 процентов — «воевать до возвращения границ по состоянию на 23 февраля 2024». По 4 процента тех, кто принял участие в опросе, затруднились ответить.

Также известно, что количество тех, кто выступает за прекращение боев, с февраля 2023 увеличилось на 47 процентов, а число выступающих за продолжение боев до возвращения Крыма и Донбасса уменьшилось на 53 процентных пункта.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский выпрашивает встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы устроить шоу.

