Бывший депутат Рады прокомментировал убийство Парубия

Царев: Убийство Парубия вряд ли связано с политическими разборками на Украине

Убийство бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия вряд ли связано с внутриполитическими разборками в стране. Так ликвидацию политика прокомментировал бывший депутат Рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

По его словам, Парубий в последнее время не играл большой роли в украинской политике, а его «звездный час» был во время Майдана. Царев отметил, что финансовый вопрос не может быть причиной убийства, поскольку Парубий не занимался бизнесом. Версия с предотвращением украинским президентом Владимиром Зеленским нового Майдана также исключена, поскольку «Майдан могут устраивать только демократы — соросята» при помощи Запада.

«Никакого Майдана в классическом виде на Украине не предвидится. Хотя нам была бы на руку версия о том, что киевская власть убрала Парубия как возможного организатора попытки снести Зеленского. Мол, пусть поубивают там друг друга. Мол, начались взаимные разборки. Но нет», — написал Царев.

Ранее стало известно, что соратники Парубия считают Россию причастной к его ликвидации. «Их главная версия — "рука Кремля": месть за активное участие в Майдане и за действия в 2014 году», — говорится в сообщении.