Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:17, 31 августа 2025Бывший СССР

Бывший депутат Рады прокомментировал убийство Парубия

Царев: Убийство Парубия вряд ли связано с политическими разборками на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Убийство бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия вряд ли связано с внутриполитическими разборками в стране. Так ликвидацию политика прокомментировал бывший депутат Рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

По его словам, Парубий в последнее время не играл большой роли в украинской политике, а его «звездный час» был во время Майдана. Царев отметил, что финансовый вопрос не может быть причиной убийства, поскольку Парубий не занимался бизнесом. Версия с предотвращением украинским президентом Владимиром Зеленским нового Майдана также исключена, поскольку «Майдан могут устраивать только демократы — соросята» при помощи Запада.

«Никакого Майдана в классическом виде на Украине не предвидится. Хотя нам была бы на руку версия о том, что киевская власть убрала Парубия как возможного организатора попытки снести Зеленского. Мол, пусть поубивают там друг друга. Мол, начались взаимные разборки. Но нет», — написал Царев.

Ранее стало известно, что соратники Парубия считают Россию причастной к его ликвидации. «Их главная версия — "рука Кремля": месть за активное участие в Майдане и за действия в 2014 году», — говорится в сообщении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил арест экс-глав ЦРУ и ФБР за фейки о России

    Три человека получили ранения из-за атак ВСУ по российскому региону

    Бывший депутат Рады прокомментировал убийство Парубия

    Осужденный за взяточничество экс-губернатор российского региона раскаялся

    Прокуратура ответила на вопрос о связи между убийствами Парубия и Фарион

    Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

    Трамп пожаловался на оставивших царапину на кладке Белого дома рабочих

    Выжившая при поджоге Дома профсоюзов высказалась о ликвидации Парубия

    Соратники Парубия назвали возможную причину его ликвидации

    Российский теннисист Рублев вышел в четвертый круг US Open

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости