15:54, 31 августа 2025Спорт

Дзюбе попали ногой по лицу в матче РПЛ с «Балтикой»

Защитник «Балтики» Кевин Андраде попал ногой по лицу Артему Дзюбе в матче РПЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Нападающему тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Артему Дзюбе попали ногой по голове в матче седьмого тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Защитник «Балтики» Кевин Андраде промахнулся по мячу и попал по лицу Дзюбы. Футболисту оказали медицинскую помощь, остановили кровотечение, и он смог продолжить игру с перебинтованной головой. Андраде получил желтую карточку.

По состоянию на второй тайм «Балтика» ведет в счете 2:0. Матч проходит в Самаре.

Ранее Дзюба заявил, что московский футбольный клуб «Спартак» сможет выиграть чемпионат России, если пригласит Станислава Черчесова на пост главного тренера. Он также выразил удивление, что «Спартак» за последние 20 лет лишь один раз выиграл чемпионат России.

