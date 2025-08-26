Спорт
16:24, 26 августа 2025Спорт

Дзюба назвал способного привести «Спартак» к чемпионству тренера

Дзюба сообщил, что Станислав Черчесов способен привести «Спартак» к победам
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что московский футбольный клуб «Спартак» сможет выиграть чемпионат России, если пригласит Станислава Черчесова на пост главного тренера. Слова футболиста приводит «РБ Спорт».

Форвард выразил удивление, что «Спартак» за последние 20 лет один раз выиграл чемпионат России. Он добавил, что команда могла бы добиться более значительных успехов под руководством Черчесова.

«Если честно, то, если бы они хотели взять трофей, они бы позвали Черчесова, который знает, что такое выигрывать», — заявил Дзюба, назвав тренера фундаментальным человеком.

Ранее Дзюба оценил конкурентоспособность клубов РПЛ в европейских турнирах в случае их допуска до соревнований. По словам футболиста, у российских клубов нет шансов.

