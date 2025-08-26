Спорт
Людмила Самсонова
Сегодня
18:00 (Мск)
Присцилла Хон
US Open (ж)
Оренбург
Сегодня
18:30 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Кайрат
Сегодня
19:45 (Мск)
Селтик
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Ахмат
Сегодня
20:45 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Пафос
Сегодня
22:00 (Мск)
Црвена Звезда
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Штурм
Сегодня
22:00 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
15:23, 26 августа 2025Спорт

Дзюба оценил конкурентоспособность клубов РПЛ в европейских турнирах

Дзюба: Российским клубам лучше не возвращаться в Европу, нас там вынесут
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба оценил конкурентоспособность клубов РПЛ в случае их допуска на европейские турниры. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению форварда, у российских клубов нет шансов. «Лучше в таком состоянии сейчас не возвращаться. Думаю, нас там вынесут», — заявил Дзюба.

Ранее Дзюба обратился к руководству «Акрона» после поражения от ЦСКА (1:3) в шестом туре Российской премьер-лиги. «Где игроки, где усиление? Или у нас какие-то другие задачи? Может, мы хотим в ФНЛ вылететь?» — заявил футболист.

Российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных соревнований с 2022 года. Команды могут проводить только товарищеские матчи.

    Все новости