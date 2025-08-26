Дзюба оценил конкурентоспособность клубов РПЛ в европейских турнирах

Дзюба: Российским клубам лучше не возвращаться в Европу, нас там вынесут

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба оценил конкурентоспособность клубов РПЛ в случае их допуска на европейские турниры. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению форварда, у российских клубов нет шансов. «Лучше в таком состоянии сейчас не возвращаться. Думаю, нас там вынесут», — заявил Дзюба.

Ранее Дзюба обратился к руководству «Акрона» после поражения от ЦСКА (1:3) в шестом туре Российской премьер-лиги. «Где игроки, где усиление? Или у нас какие-то другие задачи? Может, мы хотим в ФНЛ вылететь?» — заявил футболист.

Российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных соревнований с 2022 года. Команды могут проводить только товарищеские матчи.