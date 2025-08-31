Экс-губернатор Сахалина переквалифицировался в бетонщика

Экс-губернатор Хорошавин учится на бетонщика и помогает ремонтировать колонию

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет за взяточничество, обучается в колонии на бетонщика и помогает заниматься ремонтом исправительного учреждения. Об этом говорят судебные документы, с которыми ознакомились РИА Новости.

По данным издания, экс-чиновник проявлял инициативу по ремонту жилых помещений отряда. Кроме того, он принял участие в частичном благоустройстве памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, ремонтировал комнату для свиданий в ИК-13.

Сейчас Хорошавин отбывает наказание в одной из колоний строгого режима в Хабаровском крае. Он был главой Сахалина в период с 2007 по 2015 год, вплоть до момента задержания на рабочем месте. Силовики нашли у него во время обысков миллиард рублей наличными и порядка 800 ювелирных изделий.

Мужчина обвинялся в получении взяток при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. В 2018 политик выслушал приговор: он получил 13 лет лишения свободы. Через два года Хорошавина признали виновным по еще одному уголовному делу. Тогда суд окончательно решил судьбу экс-губернатора, назначив ему совокупно 15 лет в ИК строгого режима.

Накануне стало известно, что Хорошавин попросился на СВО. Он совершил раскаяние, вину в деяниях признал, даже выплатил часть назначенного штрафа — 12 из 500 миллионов рублей.