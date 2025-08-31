Бывший СССР
Экс-премьер Украины объяснил угрозы Зеленского в адрес Венгрии

Азаров: ЕС использует Зеленского для провокаций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Dinendra Haria / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский играет роль «подсадной утки», которую используют для провокаций против Венгрии и России. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Он [Зеленский] играет роль пацанчика, подсадной утки, которого направляют плюнуть на ботинок России или Венгрии, или еще кому-нибудь», — считает Азаров.

По его словам, поведение Зеленского свидетельствует о том, что он не готов к посту президента.

26 августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский шантажирует венгерские власти и открыто угрожает стране. По его словам, Киев признал, что наносит удар по нефтепроводу «Дружба» из-за нежелания Будапешта поддержать его вступление в Евросоюз.

