Мир
16:02, 31 августа 2025

Фон дер Ляйен проигнорировала спецслужбы и посетила границу с Белоруссией

Глава ЕК фон дер Ляйен и премьер Польши Туск посетили границу с Белоруссией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Дональд Туск посетили границу с Белоруссией. Об этом сообщает RMF 24.

«Никакие уступки, никакая тонкая игра с российским лидером Владимиром Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху и не станут гарантией нашей безопасности», — сказал глава польского правительства.

По словам Туска, он и фон дер Ляйен решились на это мероприятие, несмотря на предупреждения спецслужб о появлении на границе «белорусских солдатах с длинноствольным оружием».

Ранее в Белоруссии начались учения стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

