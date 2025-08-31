Бывший СССР
Харьковские больницы оказались забиты солдатами НАТО

Экс-офицер Крапивник: Больницы в Харькове заполонили французы и немцы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Иностранные солдаты все чаще замещают украинских военных на поле боя. В частности, харьковские больницы заполоняют раненые французы, скандинавы и немцы, о чем рассказал изданию «Московский комсомолец» бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

По его словам, так НАТО не только помогает Киеву с резервами, но и сам Североатлантический альянс набивает руку для возможной будущей войны с Россией. Отмечается, что объединение ведет двойную игру. Публичная позиция состоит в том, что организация отрицает планы по отправке своего контингента, однако постепенно просачиваясь в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), замещая уничтоженных украинских солдат.

Крапивник утверждает, что медучреждения Харькова стали своеобразным перевалочным пунктом наемников НАТО, а их лечением занимаются иностранные доктора. Как заявил военный эксперт, в первый раз с наемниками он столкнулся почти три года назад.

«С иностранными наемниками я впервые столкнулся еще под Сватово в конце 2022 года, когда польские наемники, отмечая католическое Рождество открыли огонь по нашей машине», — рассказал журналистам Крапивник.

Ранее стало известно о солдатах ВСУ, бросивших бригаду из 30 колумбийских наемников. Сообщается, что произошло это в районе Юнаковки в Сумской области.

    Все новости