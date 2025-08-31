Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:04, 31 августа 2025Бывший СССР

На Украине показали предполагаемый запуск ракеты «Фламинго»

«Страна.ua» опубликовало предположительное видео запуска ракеты «Фламинго»
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Украинские военные паблики начали распространять видео, как утверждается, запуска украинской ракеты «Фламинго». Соответствующие кадры публикует издание «Страна.ua» в Telegram.

Как пишет российский ресурс WarGonzo, буквально сразу после презентации данного оружия было выявлено, что данная якобы украинская крылатая ракета оказалась на самом деле британской разработкой компании Milanion Group Ltd. А позже и вовсе выяснилось, что «Фламинго» является не ракетой, а управляемым реактивным дроном.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал фейком украинскую ракету «Фламинго» и «дроновый щит», о котором Киев рассказывал союзникам. Он указал, что на производстве дронов на Украине воруют, это станет поводом для расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о новых ударах по России

    Путин прибыл на саммит ШОС

    На Украине мобилизовали священника прямо во время отпевания

    В Кремле заявили о продолжении спецоперации на Украине

    В Кремле поблагодарили Трампа за содействие по урегулированию на Украине

    Стало известно о попытках Европы помешать мирному урегулированию конфликта на Украине

    На Украине показали предполагаемый запуск ракеты «Фламинго»

    Украинский дрон атаковал машину скорой помощи

    В российском городе отравились алкоголем и не выжили 5 человек

    Появились подробности взрыва сухогруза под Одессой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости