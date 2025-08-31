На Украине показали предполагаемый запуск ракеты «Фламинго»

«Страна.ua» опубликовало предположительное видео запуска ракеты «Фламинго»

Украинские военные паблики начали распространять видео, как утверждается, запуска украинской ракеты «Фламинго». Соответствующие кадры публикует издание «Страна.ua» в Telegram.

Как пишет российский ресурс WarGonzo, буквально сразу после презентации данного оружия было выявлено, что данная якобы украинская крылатая ракета оказалась на самом деле британской разработкой компании Milanion Group Ltd. А позже и вовсе выяснилось, что «Фламинго» является не ракетой, а управляемым реактивным дроном.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал фейком украинскую ракету «Фламинго» и «дроновый щит», о котором Киев рассказывал союзникам. Он указал, что на производстве дронов на Украине воруют, это станет поводом для расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).