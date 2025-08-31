Не удалось спасти впавшую в кому пассажирку поезда Волгоград—Москва

Впавшую в кому 36-летнюю пассажирку поезда Волгоград—Москва спасти не удалось

Женщину, которой стало плохо во время поездки в поезде Волгоград — Москва, не удалось спасти. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

36-летняя Елена Захарова возвращалась из отпуска с двумя детьми, когда в пути ее состояние резко ухудшилось. Несколько часов она находилась без сознания в вагоне, пока поезд не прибыл в Москву.

Врачи диагностировали у пассажирки инфаркт головного мозга и больше двух недель боролись за ее жизнь. Несмотря на усилия медиков, спасти женщину не удалось.

Ранее сообщалось, что 36-летняя пассажирка поезда Волгоград — Москва впала в кому после инсульта прямо в пути. В Липецке поезд встретили медики, однако врачи сочли, что пассажирка «просто спит», не стали ее осматривать, и до Москвы Елена доехала в бессознательном состоянии. Мать женщины рассказала, что ей пришлось самой выносить дочь из вагона. Только в Москве женщине диагностировали обширное кровоизлияние в мозг.