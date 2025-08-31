Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:02, 31 августа 2025Россия

Не удалось спасти впавшую в кому пассажирку поезда Волгоград—Москва

Впавшую в кому 36-летнюю пассажирку поезда Волгоград—Москва спасти не удалось
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Вероника Зорина / ТАСС

Женщину, которой стало плохо во время поездки в поезде ВолгоградМосква, не удалось спасти. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

36-летняя Елена Захарова возвращалась из отпуска с двумя детьми, когда в пути ее состояние резко ухудшилось. Несколько часов она находилась без сознания в вагоне, пока поезд не прибыл в Москву.

Врачи диагностировали у пассажирки инфаркт головного мозга и больше двух недель боролись за ее жизнь. Несмотря на усилия медиков, спасти женщину не удалось.

Ранее сообщалось, что 36-летняя пассажирка поезда Волгоград — Москва впала в кому после инсульта прямо в пути. В Липецке поезд встретили медики, однако врачи сочли, что пассажирка «просто спит», не стали ее осматривать, и до Москвы Елена доехала в бессознательном состоянии. Мать женщины рассказала, что ей пришлось самой выносить дочь из вагона. Только в Москве женщине диагностировали обширное кровоизлияние в мозг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев сообщил плохие новости для Мерца и Макрона

    Залужный стал популярнее Зеленского

    Не удалось спасти впавшую в кому пассажирку поезда Волгоград—Москва

    Российские БПЛА уничтожили американскую технику на Украине

    Сестра Кейт Мосс прошла по улице без бюстгальтера

    В курортном городе остановили движение морского пассажирского транспорта

    Мужчина прошел пешком с детьми 800 километров в воспитательных целях

    В российском городе инвалид полз в приемное отделение на четвереньках

    Песков посмеялся над ожидающими Путина журналистами

    В России с иронией отреагировали на идею Литвы о заболачивании границ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости