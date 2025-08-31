Мир
Опрос британцев о нападении России привел к неожиданным результатам

The Sunday Express: Две трети британцев не хотят воевать за свою страну
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Две трети британцев не хотят воевать за свою страну в случае нападения России или другого государства. О неожиданных результатах социологического опроса сообщает издание The Sunday Express.

Жителям острова задали вопрос, готовы ли они вступить в ряды Вооруженных сил в случае войны. 64 процента респондентов заявили о своем решительном нежелании это делать. Еще шесть процентов выразили сомнение в том, что они вступят в армию при таком сценарии.

Примечательно, что среди людей от 18 до 34 лет процент тех, кто не хочет защищать свою страну, меньше — он составляет чуть более половины, хотя во всех возрастных группах преобладает резкое отрицание. Издание не привело данных о том, сколько людей участвовали в опросе.

Ранее американский журналист Такер Карлсон счел смехотворной веру европейцев в возможность нападения РФ на НАТО. По его словам, доказательств тому, что Россия имеет планы насчет Германии или Великобритании, нет.

