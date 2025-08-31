Песков оценил китайскую кухню на саммите ШОС

Дмитрий Песков высоко оценил традиционную китайскую кухню на саммите ШОС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил традиционную китайскую кухню, блюдами которой угощали гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прием прошел в максимально гостеприимной атмосфере, которую всегда обеспечивают китайские товарищи. И кухня великолепная — китайская», — сказал Песков журналистам.

Ранее стало известно, что президента России Владимира Путина в аэропорту Тяньцзиня встретили с почестями: выстроили почетный караул и расстелили красную ковровую дорожку. Российский лидер прибыл в Китай 31 августа по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в саммите ШОС и проведения двусторонних встреч.

Шанхайская организация сотрудничества — международное объединение, созданное в 2001 году для укрепления доверия, мира и стабильности в Центральной Азии. Сегодня ШОС стала влиятельной площадкой глобального политического и экономического взаимодействия, объединяющей почти половину населения Евразии. Ее цель — развитие сотрудничества в сферах безопасности, экономики и гуманитарных связей между странами-участницами.