Песков посмеялся над ожидающими Путина журналистами

Песков пошутил над журналистами, ожидавшими Путина в отеле Ritz Carlton в Китае

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пошутил над журналистами, ожидавшими российского лидера Владимира Путина в лобби отеля Ritz Carlton в китайском Тяньцзине, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его цитирует РИА Новости.

«У Путина другой вход», — сказал он, улыбаясь.

Как передает корреспондент агентства, шутка Пескова была встречена смехом журналистов.

Ранее Путина в Тяньцзине лично встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань в сопровождении почетного караула.