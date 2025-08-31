Мир
Песков посмеялся над ожидающими Путина журналистами

Песков пошутил над журналистами, ожидавшими Путина в отеле Ritz Carlton в Китае
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zhao Liu / Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пошутил над журналистами, ожидавшими российского лидера Владимира Путина в лобби отеля Ritz Carlton в китайском Тяньцзине, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его цитирует РИА Новости.

«У Путина другой вход», — сказал он, улыбаясь.

Как передает корреспондент агентства, шутка Пескова была встречена смехом журналистов.

Ранее Путина в Тяньцзине лично встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань в сопровождении почетного караула.

