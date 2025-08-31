Мир
02:00, 31 августа 2025
Мир

Польша выдворила 15 украинцев за различные правонарушения

Польша выдворила 15 украинцев за различные преступления и правонарушения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Польша выдворила на родину 15 граждан Украины из соображений безопасности. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет европейской страны.

Уточняется, что украинцы были признаны виновными в различных преступлениях и правонарушениях, в том числе в хранении наркотических средств, краже, подделке документов и организация незаконного пересечения польской границы. В ведомстве отметили, что данные лица включены в список, чье пребывание на территории Польши нежелательно, им запрещено повторно въезжать в страну на срок от 5 до 10 лет.

Граждан Украины принудительно доставили к границе и передали украинской стороне.

Ранее украинских беженцев обвинили в незаконном получении пособий в Польше. Уточняется, что украинцы воровали у поляков в рамках программы «500+» с начала кризиса в 2022 году.

