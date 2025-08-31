Появились новые подробности задержания футболистов-нелегалов

RT: В Самарской области задержали игроков из футбольной команды «Реавиз»

Стали известны новые подробности задержания спортсменов-нелегалов в Самарской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на знакомого с ситуацией источника.

Причиной задержания футболистов стала их драка с другой командой. Во время конфликта звучали оскорбления на почве национальной принадлежности. Отмечается, что за команду играют спортсмены в том числе из стран ближнего зарубежья.

По информации издания, расследованием занимаются сотрудники ФСБ. Других подробностей ситуации не приводится.

Ранее в СМИ появилась информация, что около 20 футболистов-любителей из клуба Team Young были задержаны в Самарской области на стадионе во время матча. По информации источника, игроки были задержаны за систематические нападения на соперников и зрителей с оскорблениями по национальному признаку.