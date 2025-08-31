Появились подробности взрыва сухогруза под Одессой

ВМФ Украины подтвердил подрыв сухогруза в Одессе взрывным устройством

Военно-морской флот Украины подтвердил подрыв гражданского сухогруза в порту Одессы. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Политика страны».

По информации источника, спикер ВМФ Дмитрий Плетенчук заявил, что пострадавших нет, сейчас идет осмотр судна, которое, возможно, продолжит плавание. Ранее сообщалось, что сухогруз мог подорваться на мине. Судя по всему, речь идет о судне NS PRIDE под флагом Белиза.

Ранее стало известно, что повышение радиационного фона в порту Одессы может быть вызвано хранением бочек с отработанным топливом с АЭС.