Мир
17:17, 31 августа 2025Мир

Президент Индонезии уступил требованиям протестующих

Президент Индонезии Субианто отменил надбавки парламентариям на фоне митингов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Президент Индонезии Прабово Субианто прислушался к лозунгам протестующих и уступил их требованиям. Об этом сообщает газета Harian Jogja.

Президент заявил, что услышал запросы народа. В ответ он распорядился наказать депутатов за неподобающее поведение и лишить их ранее выданных привилегий.

Теперь парламентарии не получат ежемесячные выплаты в три тысячи долларов (около 238 тысяч рублей) и не смогут ездить в зарубежные командировки.

В четверг, 28 августа, в Джакарте прошли массовые протесты. Индонезийские рабочие собрались у здания Совета народных представителей — палаты парламента страны — с требованием распустить законодательный орган. Кроме того, протестующие выступали за то, чтобы им повысили зарплату и улучшили условия труда.

