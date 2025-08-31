Бывший СССР
Российский сенатор раскритиковал идею Литвы о заболачивании границ

Сенатор Карасин высмеял идею Литвы о заболачивании границ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Инициатива руководителя фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюса Забляцкиса о восстановлении осушенных в прошлом болот на границе с Белоруссией говорит о «масштабном мышлении» ее руководства. Об этом написал в Telegram-канале председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Вдумайтесь! На дворе XXI век, кругом рассуждения о будущей роли искусственного интеллекта. Наконец, идет борьба за урегулирование конфликта на Украине и установление геополитической предсказуемости и безопасности», — указал он.

Однако офис Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны, сыронизировал сенатор.

До этого Нериюс Забляцкис заявил о том, что Литва раздумывает о восстановлении ранее осушенных болот на границе с Белоруссией. Объяснялось это усилением безопасности. Всего в пограничной зоне находится около 60 тысяч гектаров болот, из которых более половины сейчас осушено.

Ранее сообщалось, что Литва выставила «зубы дракона» на КПП у границ с Россией и Белоруссией.

    Все новости