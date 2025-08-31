Силовые структуры
21:57, 31 августа 2025Силовые структуры

Силовики сообщили о вымогательствах в рядах ВСУ

РИА Новости: Командование 92-й бригады ВСУ вымогает боевые выплаты у подчиненных
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вымогает боевые выплаты у подчиненных. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В опубликованном ролике украинского военнослужащего он обвиняет командование 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады в вымогательстве боевых», — рассказал собеседник агентства.

Ранее силовики вскрыли новые коррупционные схемы в 57-й бригаде ВСУ, которые остановили поставки припасов ее подразделениям под Волчанск. В августе выяснилось, что украинские подразделения на этом направлении начали разбегаться после первых потерь.

