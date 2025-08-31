Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:01, 31 августа 2025Бывший СССР

Стали известны подробности расследования убийства экс-спикера Рады

Украинские СМИ раскрыли детали расследования убийства экс-спикера Рады Парубия
Андрей Шеньшаков

Фото: Roman Baluk / Reuters

Украинские силовики устанавливают пути отхода киллера с места убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По информации источника, правоохранители отслеживают передвижение подозреваемого по камерам и пытаются выяснить, как он получил форму курьера. Также проверяются номера телефонов и арендованные квартиры, чтобы установить его личность и возможных сообщников.

Версию, что киллер был официальным сотрудником службы доставки, также проверяют, но она считается маловероятной. Скорее всего, форму он купил или украл. По этой причине изучаются данные о подобных кражах и объявления о продаже.

Ранее стало известно, что депутат Рады Дмитрук обратил внимание на одно действие Парубия за пару месяцев до смерти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России заняла весь юг ДНР

    Стали известны подробности расследования убийства экс-спикера Рады

    ВСУ нанесли удары беспилотниками по российскому региону

    На Украине назвали Зеленского отогнанной шавкой

    ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ

    Залужный стал популярнее Зеленского

    Впавшую в кому 36-летнюю пассажирку поезда Волгоград–Москва спасти не удалось

    Сестра Кейт Мосс прошла по улице без бюстгальтера

    Мужчина прошел пешком с детьми 800 километров в воспитательных целях

    Медведев сообщил плохие новости для Мерца и Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости