Стали известны способы защиты от лихорадки чикунгунья в России

Вирусолог Зуев назвал способы защиты от заражения лихорадкой чикунгунья в России

Доктор медицинских наук Виктор Зуев назвал несколько правил, которые помогут не заразиться лихорадкой чикунгунья. Об этом он рассказал в интервью aif.ru.

По словам вирусолога, главное — избегать мест, где распространяется этот опасный вирус.

«Нужно защищаться именно от комаров, которые являются переносчиками заболевания: надевать одежду с длинными рукавами, штаны, а не шорты, например. Также использовать головные уборы с сетками от насекомых», — сказал Зуев.

Известно, что лихорадка чикунгунья — это вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых.

Ранее стало известно, что в России выявили первый в этом году завозной случай лихорадки чикунгунья — смертельно опасной инфекции, которая передается при укусах комаров. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.