Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:24, 31 августа 2025Мир

Стало известно место пребывания Путина в Тяньцзине

Владимир Путин остановился в отеле Ritz-Carlton на время пребывания Тяньцзине
Андрей Шеньшаков

Фото: Sergei Bobylyov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин во время визита в Тяньцзинь остановился в отеле Ritz-Carlton. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Life.ru Александр Юнашев.

По его словам, глава государства будет проживать в здании, расположенном в историческом районе города.

«Отель находится в историческом районе колониальной застройки конца XIX века. По бокам от отеля расположены здания бывших американских казарм. Он похож на дворец и снаружи, и внутри», — рассказал журналист.

Президент РФ ранним утром прилетел в Тяньцзинь, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее стало известно, что президента России Владимира Путина в Китае лично встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц прокомментировал возможность немедленной отправки войск на Украину

    Бывшего депутата избили и ограбили в Подмосковье

    Появились новые подробности задержания футболистов-нелегалов

    В Одесской области впервые зафиксировали удар УМПК

    Стало известно место пребывания Путина в Тяньцзине

    В МВД назвали причину возможной депортации задержанных футболистов-мигрантов

    Венгрия пообещала блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Президент Индонезии уступил требованиям протестующих

    Пашинян подчеркнул особый характер отношений Армении и России

    В российском городе женщина сорвалась во время банджи-джампинга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости