Сухогруз напоролся на морскую мину под Одессой и начал тонуть

«Страна.ua»: Под Одессой тонет сухогруз, напоровшийся на морскую мину

Сухогруз напоролся на морскую мину под Одессой и начал тонуть. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», публикуя также соответствующие кадры.

Согласно опубликованному ролику, судно сильно накренилось и ушло кормой в воду.

Название судна и его принадлежность пока не известны. Власти страны пока никак не комментировали ситуацию. Информация о возможных жертвах и пострадавших также не поступала.

Ранее в Черном море у берегов Стамбула обнаружили мину. Местные жители увидели подозрительный объект в море у берегов стамбульского пригорода Агва района Шиле и вызвали специалистов.