Трамп пожаловался на оставивших царапину на кладке Белого дома рабочих

Трамп: Рабочие оставили 23-метровую царапину на каменной кладке Белого дома

Во время ремонта в Белом доме рабочие оставили на каменной кладке здания 23-метровую царапину. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он уточнил, что очень гордится «прекрасной каменной кладкой» в Розовом саду с использованием известняка. Однако субподрядчик устанавливал «тяжелые элементы ландшафтного дизайна на сломанную и сильно наклоненную стальную тележку, которая терлась о мягкий, красивый камень». Американский лидер добавил, что камень заменят, а субподрядчику выставят счет.

В июле Дональд Трамп после 90-минутного заседания Кабинета министров 15 минут рассказывал о новом дизайне помещений Белого дома и даже провел экскурсию. Президент США заявил, что как глава государства обладает полномочиями забирать любую офисную мебель у членов кабмина. Поэтому он забрал напольные часы из кабинета госсекретаря Марко Рубио, чтобы повесить их в зале кабинета министров.