Три человека получили ранения из-за атак ВСУ по российскому региону

Гладков: Сброс взрывных устройств ВСУ ранил трех человек в Белгородской области

В Белгородской области трое мирных жителей получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным чиновника, первый сброс взрывного устройства с дрона произошел во дворе одного из многоквартирных домов в Белгороде. В результате пострадали мужчина и женщина, которые получили контузии и слепые осколочные ранения. Медики доставляют их в местную больницу. Повреждены оказались одна квартира и семь автомобилей.

Как уточняется, второй сброс взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) зафиксирован в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Пострадавшую женщину в тяжелом состоянии доставили в районную больницу. Врачи диагностировали у пациентки минно-взрывную травму, ранения шеи и ног.

Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается, добавил Гладков. Данные о последствиях удара выясняются.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по коммерческому объекту в Белгороде. В результате детонации беспилотника был поврежден фасад здания. На место выдвинулись оперативные службы.