В Иране мужчина взобрался на акулу и выжил

Мужчина решил оседлать акулу в Персидском заливе и выжил
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jorge Silva / Reuters

На побережье иранского города Абадан мужчина забрался на спину китовой акулы. Видео с ним опубликовало издание Daily Mail.

Это случилось рядом с буровой платформой в Персидском заливе. На размещенном ролике видно, как мужчина ныряет в воду, хватается за плавник акулы и взбирается ей на спину. Вскоре он даже начинает прыгать, стоя на огромной рыбе.

Сама акула не стала проявлять агрессию. Вскоре мужчина потерял равновесие, вновь сел на рыбу и продолжил махать руками, а потом она уплыла.

Исследователи подчеркивают, что китовая акула не является хищником. В основном она питается планктоном, мелкой рыбой, кальмарами, ракообразными и даже водорослями. Это единственный вид акул, который активно потребляет растительные материалы, что делает их отчасти всеядными.

Ранее серфер пережил нападение акулы и сравнил его с ударом током. Встреча с морским хищником едва не обернулась для него потерей руки, однако страха к волнам у него этот инцидент не вызвал. Вскоре он снова планирует вернуться в строй.

