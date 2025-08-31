Мир
21:24, 31 августа 2025

В Израиле сообщили о планах Киева запретить паломничество в Умань

TJP: Украина может запретить хасидам паломничество в Умань
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

Украина может запретить хасидам паломничество в городе Умань из-за растущего напряжения в отношениях с Израилем. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post (TJP) со ссылкой на украинского чиновника.

По информации издания, Киев возмущен тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил не звонить украинским лидерам в честь Дня независимости. В связи с этим Украина в ответ может запретить хасидам посещать праздничные мероприятия в Умани, которые начнутся 22 сентября.

Ранее стало известно, что украинские католики сохранили обиду на Папу Римского из-за его позиции по конфликту на Украине. Как сообщает Reuters, они считают, что понтифик не встал на сторону Киева и не поддержал противостояние с Москвой.

