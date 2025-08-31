В Одесской области сообщили о повреждении четырех энергообъектов

Энергокомпания ДТЭК: В Одесской области повреждены четыре энергообъекта

В Одесской области в ночь на 31 августа в результате взрывов были повреждены четыре энергообъекта. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинской энергокомпании ДТЭК.

«Во время ночной атаки были атакованы четыре энергетических объекта ДТЭК», — говорится в публикации.

В пресс-службе компании заявили, что уже приступают к осмотру оборудования и аварийно-восстановительным работам.

Вооруженные силы России в ночь на 31 августа нанесли ракетный удар по территории Украины. В атаке были задействованы ракеты Х-101, более сотни «Гераней» и «Гербер». В частности, удары наносились по целям в Одессе и Одесской области.