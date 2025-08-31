Бывший СССР
16:01, 31 августа 2025

В Раде рассказали о водящем за нос Трампа Зеленском

Нардеп Дубинский: Зеленский водит за нос Трампа требованием встречи с Путиным
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в течение восьми месяцев водит за нос лидера США Дональда Трампа с помощью требования провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы продолжать воровать деньги из украинского бюджета. Об этом рассказал в Telegram депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.

«Зеленский в "пацанском стиле" требует от Путина "выскочить раз на раз". То есть переговорная повестка заменяется кривляниями и ужимками. Надо сказать, на этом сценарии Зеленский проводил Трампа за нос уже восемь месяцев», — заявил парламентарий.

Он добавил, что затягивание конфликта, который не имеет для Киева никаких перспектив на победу, может иметь смысл только ради воровства на оборонном бюджете.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию, поскольку не видит стремления Украины к урегулированию конфликта дипломатическими средствами. Он выразил уверенность, что украинский курс на продолжение конфронтации с Россией ошибочен и приведет Киев к печальным последствиям.

