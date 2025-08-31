В России возбудили дело из-за смертельного отравления самогоном пятерых человек

В России возбудили уголовное дело после отравления самогоном компании из Балахны

В России возбудили уголовное дело после смертельного отравления компании из пяти человек суррогатным алкоголем в Балахне (город в Нижегородской области). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дело было возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности), уточнили в региональном СУ СКР. Сейчас полиция занимается проверкой нескольких мест в городе, где компания могла приобрести паленый алкоголь. Также ведется допрос свидетелей, планируется проведение судмедэкспертиз.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области от отравления самогоном скончались пятеро россиян. Двое из них ушли из жизни до приезда скорой помощи, трое — по дороге в больницу. Telegram-канал Mash сообщил, что компания накануне отмечала День города, а алкоголь они купили «у умельцев в некоем "веселом гараже"» на улице Чапаева.

Местный портал NN.RU выяснил, что все произошло в общежитии для неблагополучных семей, а члены этой компании были соседями по комнатам. Самому старшему из них было 67 лет, а самой молодой — 31 год. Троим из них стало плохо еще вечером 30 августа, еще двоим — утром 31-го. В результате происшествия никто не выжил.

