Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:44, 31 августа 2025Россия

В курортном городе остановили движение морского пассажирского транспорта

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе временно остановлено
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Игорь Казац / Коммерсантъ

Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил движение. Об этом сообщают РИА Новости.

Движение катеров было остановлено вечером 31 августа в 18:09 по московскому времени. Рейд закрыт, причины приостановки не уточняются. Для замены морских маршрутов организовано движение автобусов, которые соединяют северную сторону города с центром.

Ранее в Крыму сообщили о частичном обрушении причала на набережной Алушты. По данным МЧС, во время инцидента никто не пострадал, спасатели эвакуировали четырех рыбаков. Причал находился в аварийном состоянии и официально не использовался, а доступ к нему был перекрыт. В прокуратуре региона заявили, что организована проверка обстоятельств происшествия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев сообщил плохие новости для Мерца и Макрона

    Залужный стал популярнее Зеленского

    Не удалось спасти впавшую в кому пассажирку поезда Волгоград—Москва

    Российские БПЛА уничтожили американскую технику на Украине

    Сестра Кейт Мосс прошла по улице без бюстгальтера

    В курортном городе остановили движение морского пассажирского транспорта

    Мужчина прошел пешком с детьми 800 километров в воспитательных целях

    В российском городе инвалид полз в приемное отделение на четвереньках

    Песков посмеялся над ожидающими Путина журналистами

    В России с иронией отреагировали на идею Литвы о заболачивании границ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости