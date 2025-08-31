В курортном городе остановили движение морского пассажирского транспорта

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе временно остановлено

Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил движение. Об этом сообщают РИА Новости.

Движение катеров было остановлено вечером 31 августа в 18:09 по московскому времени. Рейд закрыт, причины приостановки не уточняются. Для замены морских маршрутов организовано движение автобусов, которые соединяют северную сторону города с центром.

Ранее в Крыму сообщили о частичном обрушении причала на набережной Алушты. По данным МЧС, во время инцидента никто не пострадал, спасатели эвакуировали четырех рыбаков. Причал находился в аварийном состоянии и официально не использовался, а доступ к нему был перекрыт. В прокуратуре региона заявили, что организована проверка обстоятельств происшествия.