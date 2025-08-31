В зоне СВО ликвидирован колумбийский наемник

Рожин: В зоне СВО ликвидирован еще один колумбийский наемник

В зоне специальной военной операции (СВО) ликвидирован колумбийский наемник. Об этом стало известно из сообщения в Telegram военного блогера Бориса Рожина.

«В зоне СВО ликвидирован ещё один колумбийский наёмник Роландо Девиа Аларкон», — написал он.

Ранее глава МИД Колумбии Роса Вильявисенсио рассказала о проблеме наемников на Украине

До этого и.о. начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в Вооруженных силах Украины (ВСУ) Константин Милевский сообщил о многократном росте темпов набора иностранных наемников. По его словам, ежемесячный набор иностранцев в украинскую армию увеличился со 100 человек в 2022 году до 600 человек.