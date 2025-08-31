Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:20, 31 августа 2025Россия

В зоне СВО ликвидирован колумбийский наемник

Рожин: В зоне СВО ликвидирован еще один колумбийский наемник
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

В зоне специальной военной операции (СВО) ликвидирован колумбийский наемник. Об этом стало известно из сообщения в Telegram военного блогера Бориса Рожина.

«В зоне СВО ликвидирован ещё один колумбийский наёмник Роландо Девиа Аларкон», — написал он.

Ранее глава МИД Колумбии Роса Вильявисенсио рассказала о проблеме наемников на Украине

До этого и.о. начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в Вооруженных силах Украины (ВСУ) Константин Милевский сообщил о многократном росте темпов набора иностранных наемников. По его словам, ежемесячный набор иностранцев в украинскую армию увеличился со 100 человек в 2022 году до 600 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России заняла весь юг ДНР

    Российский сенатор раскритиковал идею Литвы о заболачивании границ

    Пушков оценил выгоду приема Украины в ЕС

    В зоне СВО ликвидирован колумбийский наемник

    Раскрыт план Трампа по восстановлению Газы

    Силовики сообщили о вымогательствах в рядах ВСУ

    Минобороны сообщило о сбитых за три часа беспилотниках

    США пригрозили России санкциями во время заседания Совбеза ООН

    Ученые заявили о зарождении зоны мегаземлетрясений в Атлантическом океане

    Украинцам надоело жертвовать деньги ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости