13:03, 31 августа 2025

Власти Германии захотели ввести жесткие санкции против безработных

Bild: Германия ужесточит правила получения социального пособия
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Markus Schreiber / Reuters

Правительство Германии намерено ввести более строгие санкции для получателей социального пособия Bürgergeld, включая безработных украинцев. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на распоряжение министерства труда ФРГ.

Согласно документу, в случае пропуска консультаций в центре занятости размер выплат будет сокращаться сразу на 30 процентов вместо нынешних 10. Для тех, кто, будучи трудоспособным, неоднократно отказывается от предложенной работы, в том числе в сфере общественного питания, предусмотрено полное лишение пособия.

Министр труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас подчеркнула: «Сигнал ясен: мы помогаем найти работу, но для этого нужно сотрудничество. Все остальное несправедливо по отношению к тем, кто каждое утро встает на работу».

Кроме того, власти не планируют индексировать пособие в 2026 году, объясняя это снижением уровня инфляции. Утвердить меры кабинет министров намерен 10 сентября, согласие бундестага не потребуется.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна «годами жила не по средствам» и без реформирования системы социальных выплат рискует превратиться в «индустриальный музей». Политик подчеркнул, что стране предстоят трудные решения и сокращения расходов.

