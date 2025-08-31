Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:43, 31 августа 2025Россия

ВСУ нанесли удары беспилотниками по российскому региону

Вячеслав Гладков: Дрон атаковал работающую в поле спецтехнику в поселке Дубино
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

ВСУ продолжают наносить удары беспилотниками по Белгородской области. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, в поселке Дубино Краснояружского района дрон атаковал работающую в поле спецтехнику — водитель получил баротравму и был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

В разных районах зафиксированы новые разрушения: в Валуйском округе повреждены автомобили и жилые дома, в хуторе Михайловка и Леоновка — частные домовладения. В Грайвороне и Козинке дроны повредили коммерческие объекты и частные постройки. В Борисовском районе атаки пришлись по предприятию и жилому дому, на трассе Стригуны – Новоалександровка пострадал грузовик.

Кроме того, в поселке Пролетарский зафиксированы повреждения у пяти грузовых автомобилей. Информация о последствиях атак уточняется.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили 136 атак на территорию Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России заняла весь юг ДНР

    Стали известны подробности расследования убийства экс-спикера Рады

    ВСУ нанесли удары беспилотниками по российскому региону

    На Украине назвали Зеленского отогнанной шавкой

    ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ

    Залужный стал популярнее Зеленского

    Впавшую в кому 36-летнюю пассажирку поезда Волгоград–Москва спасти не удалось

    Сестра Кейт Мосс прошла по улице без бюстгальтера

    Мужчина прошел пешком с детьми 800 километров в воспитательных целях

    Медведев сообщил плохие новости для Мерца и Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости