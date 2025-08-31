ВСУ нанесли удары беспилотниками по российскому региону

Вячеслав Гладков: Дрон атаковал работающую в поле спецтехнику в поселке Дубино

ВСУ продолжают наносить удары беспилотниками по Белгородской области. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, в поселке Дубино Краснояружского района дрон атаковал работающую в поле спецтехнику — водитель получил баротравму и был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

В разных районах зафиксированы новые разрушения: в Валуйском округе повреждены автомобили и жилые дома, в хуторе Михайловка и Леоновка — частные домовладения. В Грайвороне и Козинке дроны повредили коммерческие объекты и частные постройки. В Борисовском районе атаки пришлись по предприятию и жилому дому, на трассе Стригуны – Новоалександровка пострадал грузовик.

Кроме того, в поселке Пролетарский зафиксированы повреждения у пяти грузовых автомобилей. Информация о последствиях атак уточняется.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили 136 атак на территорию Белгородской области.