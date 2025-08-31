Выпад Каллас в сторону России раскритиковали в Европе

Аналитик Кошкович раскритиковал слова Каллас о выплатах компенсаций Киеву

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подверглась критике за свои слова о необходимости в будущем выплат компенсаций Киеву со стороны Москвы. Комментируя ее заявление, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович написал в соцсети X, что речь идет о попытке саботажа мирного процесса.

Для того, чтобы саботировать мирный процесс, подойдет любой повод, подчеркнул Кошкович. Европу он сравнил с «Джоном Болтоном геополитики», назвав ее «глупой, бесполезной, бессильной и самоуверенной».

Сама Каллас в субботу, 30 августа, говорила о том, что Россия нанесла Украине огромный ущерб. Возвращение российских замороженных активов до выплат компенсаций Киеву, на ее взгляд, является невозможным.

Накануне глава Европейской дипслужбы предупредила, что решение о замороженных активах РФ важно принять до того, как будет заключено мирное соглашение по Украине. Рисков, сопряженных с использованием этих активов, по ее словам, опасаются многие страны ЕС. Важно заранее прийти к согласованному варианту, так как данный вопрос возникнет сразу после соглашения о мире, заключила Каллас.

По мнению главы итальянской дипломатии Антонио Таяни, конфисковать замороженные активы России и россиян будет непросто. Юридическая база для конфискации частных активов россиян отсутствует, добавил он.