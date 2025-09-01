Ценности
46-летняя Елена Летучая раскрыла свой вес после похудения

Российская телеведущая Елена Летучая раскрыла, что весит 62,3 килограмма
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая раскрыла свой вес после похудения. Соответствующие публикации появились в сторис ее Telegram-канала, который насчитывает 32,5 тысячи подписчиков.

46-летняя знаменитость разместила видео, на котором встала на весы. На кадрах видно, что она достигла 62,3 килограмма после похудения.

При этом звезда подчеркнула, что прийти в форму за две недели ей помогли диетическое питание, усиленный спорт, криосауна и подводные массажи. «И никаких оземпиков», — подытожила она.

Ранее в августе Летучая снялась без штанов. Знаменитость показала закулисные кадры, сделанные во время фотосессии.

