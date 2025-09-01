Наука и техника
20:44, 1 сентября 2025Наука и техника

Возможности робота с турелью «Курьер» показали на видео

Робота «Курьер» использовали для огневой поддержки и разведки в зоне СВО
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Военнослужащие группировки войск «Восток» начали использовать наземный робототехнический комплекс «Курьер». Видео с демонстрацией работы комплекса опубликовано в Telegram-канале военкора Андрея Руденко.

Робот имеет низкий профиль, гусеничный ход и дистанционное управление. Платформа позволяет устанавливать на «Курьера» различное вооружение — например, пулеметы или турели. Комплекс используют для огневой поддержки штурмовых подразделений, поражения укрепленных целей, ведения разведки и выполнения инженерных задач.

По словам Руденко, комплекс начали применять на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). «Управляется буквально как в компьютерной игре, все по клавишам. Ничего сложного нет», — заявил в разговоре с военкором оператор робота с позывным Кома.

Автор заметил, что «Курьер» зарекомендовал себя как надежное средство поддержки личного состава. Также при необходимости комплекс можно переоборудовать под установку минных шлагбаумов на дороге или настроить в качестве робота-камикадзе.

В конце августа стало известно, что артиллерийские соединения Вооруженных сил (ВС) России начали использовать наземные беспилотники для прикрытия огневых позиций в зоне СВО. Дистанционно управляемые машины дежурят все время, пока артиллеристы выполняют боевую задачу.

