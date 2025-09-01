В США рассказали о стремлении ЕС закрыть лазейки для поставок российского газа

Bloomberg: Дания потребует от импортеров газа доказывать, что он не российский

Дания с конца 2027 года хочет обязать импортеров газа доказывать, что он не российский. Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

Как отметило издание, особенно это касается газа, который поступает через «Турецкий поток». Копенгаген также намерен к октябрю достичь соглашения о запрете поставок российского газа в Европейский союз.

В статье говорится, что страны ЕС стремятся закрыть лазейки для поставок российского газа. «Дания, которая председательствует в ЕС, предложила изменения, которые потребуют от импортеров предоставлять национальным властям доказательства того, что газ был произведен не в России», — рассказал автор.

