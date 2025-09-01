Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:37, 1 сентября 2025Мир

В США рассказали о стремлении ЕС закрыть лазейки для поставок российского газа

Bloomberg: Дания потребует от импортеров газа доказывать, что он не российский
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Дания с конца 2027 года хочет обязать импортеров газа доказывать, что он не российский. Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

Как отметило издание, особенно это касается газа, который поступает через «Турецкий поток». Копенгаген также намерен к октябрю достичь соглашения о запрете поставок российского газа в Европейский союз.

В статье говорится, что страны ЕС стремятся закрыть лазейки для поставок российского газа. «Дания, которая председательствует в ЕС, предложила изменения, которые потребуют от импортеров предоставлять национальным властям доказательства того, что газ был произведен не в России», — рассказал автор.

Ранее в США сообщили о рекордной закупке ЕС российского газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Побег страшнее смерти». Двое террористов сбежали из самого известного СИЗО Урала. Как им это удалось и что известно о розыске?

    Раскрыт неожиданный фактор старения сердца

    В Венгрии заявили о подготовке Киевом нового удара по нефтепроводу «Дружба»

    В ООН забеспокоились из-за отсутствия финансирования США

    Глава Энергодара рассказал об атаке беспилотников на жилые дома

    В Австрии оценили вероятность вступления в НАТО

    В США рассказали о стремлении ЕС закрыть лазейки для поставок российского газа

    Проблемы с GPS у самолета Урсулы фон дер Ляйен опровергли

    В США попытались преуменьшить значимость встречи Путина с лидерами Китая и Индии

    Самолет — разведчик НАТО заметили рядом с Мурманском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости