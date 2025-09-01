Силовые структуры
12:54, 1 сентября 2025Силовые структуры

Две подруги-россиянки провалили план с лотерейными билетами на миллион рублей

В Томске МВД раскрыло кражу лотерейных билетов на 1 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Томске две работницы торгового киоска придумали план обогащения с кражей лотерейных билетов почти на миллион рублей, однако он провалился. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Две коллеги 2006 и 2007 годов рождения с марта по июль участвовали в розыгрышах, используя неоплаченные ими лотерейные билеты. Подруги надеялись получить крупный выигрыш, а затем погасить стоимость украденных билетов.

Однако удача им не улыбнулась, а кража вскрылась. За полгода россиянкам повезло выиграть лишь небольшие суммы, которые они потратили на карманные расходы. В отношении них возбуждены два уголовных дела, они частично возместили ущерб и находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что на Кубани продавец киоска украл с работы более тысячи лотерейных билетов, надеясь на крупный выигрыш, но в итоге проиграл.

