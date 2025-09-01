Экс-спецпрокурор Мюллер не даст показания по делу Эпштейна

Экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер не сможет дать показания конгрессу по делу финансиста Джеффри Эпштейна из-за болезни Паркинсона. Об этом пишет газета New York Times (NYT).
Ранее чиновник занимался расследованием бездоказательных утверждений о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
«Комитет конгресса отозвал требование к Мюллеру дать показания на этой неделе», — подчеркнуло издание.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предоставление Минюстом Конгрессу материалов по делу скандального финансиста Эпштейна.