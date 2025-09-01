Наука и техника
Эксперт допустил превращение «Виктора Великого» в носителя БЭКов

Эксперт Дандыкин: Патрульный корабль «Виктор Великий» может стать носителем БЭК
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160, который построили для Военно-морского флота России, может стать носителем безэкипажных катеров (БЭК). Превращение корабля в носителя беспилотных платформ допустил военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что новый корабль значительно увеличит боевые возможности Черноморского флота России. «Сообщалось, что наш безэкипажный катер потопил украинский разведчик в устье Дуная. "Виктор Великий" вполне может быть носителем этих БЭКов, у него есть все возможности для этого», — сказал эксперт.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для охраны территориальных вод и патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях. В арсенал «Виктора Великого» входит артиллерийская установка АК-176МА, гранатометы ДП-65 и пулеметы. Также корабли этого проекта могут нести контейнерный комплекс с ракетами «Калибр».

Ранее стало известно, что российский БЭК ударил по среднему разведывательному кораблю «Симферополь» Военно-морских сил Украины. Дандыкин допустил, что после успешного применения БЭК против корабля противника подобные морские дроны могут массово распространиться на всех российских флотах.

