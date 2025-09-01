В России предложили иначе рассчитывать льготы на оплату «коммуналки»

В Госдуме предложили изменить расчет субсидий на оплату ЖКУ для малоимущих

Порядок расчета субсидий на оплату квартиры может измениться. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликован на сайте думской электронной базы.

Авторы инициативы предлагают закрепить максимально допустимую долю собственных расходов граждан на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в совокупном доходе семей. Ее размер хотят ограничить 15 процентами для малоимущих и 10 процентами для одиноких пенсионеров и многодетных семей. На данный момент по закону размер доли составляет 22 процента вне зависимости от региона.

Как прежде выяснили аналитики, больше всего за ЖКХ платят жители Новгородской области. Здесь на оплату «коммуналки» уходит 13,6 процента от всех расходов семьи. Самые скромные показатели продемонстрировала Ингушетия — доля затрат на ЖКУ в семейном бюджете в республике составляет всего 4,6 процента.

Ранее в России предложили разрешить коллекторам взыскивать долги за «коммуналку». Специалисты считают такую меру бандитской формой взыскания долга.