Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:14, 1 сентября 2025Экономика

В России предложили иначе рассчитывать льготы на оплату «коммуналки»

В Госдуме предложили изменить расчет субсидий на оплату ЖКУ для малоимущих
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Порядок расчета субсидий на оплату квартиры может измениться. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликован на сайте думской электронной базы.

Авторы инициативы предлагают закрепить максимально допустимую долю собственных расходов граждан на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в совокупном доходе семей. Ее размер хотят ограничить 15 процентами для малоимущих и 10 процентами для одиноких пенсионеров и многодетных семей. На данный момент по закону размер доли составляет 22 процента вне зависимости от региона.

Как прежде выяснили аналитики, больше всего за ЖКХ платят жители Новгородской области. Здесь на оплату «коммуналки» уходит 13,6 процента от всех расходов семьи. Самые скромные показатели продемонстрировала Ингушетия — доля затрат на ЖКУ в семейном бюджете в республике составляет всего 4,6 процента.

Ранее в России предложили разрешить коллекторам взыскивать долги за «коммуналку». Специалисты считают такую меру бандитской формой взыскания долга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    При посадке самолета Урсулы фон дер Ляйен произошел сбой системы навигации. Что ответили в Кремле в ответ на обвинения России?

    Россиянин жестоко поплатился за решение остановить пытавшуюся уйти от него возлюбленную

    Взятие всей территории ДНР предрекли к концу осени

    В России заявили о необходимости ужесточить правила набора контрактников на СВО

    Курильщиков предупредили о дефиците одного витамина

    В России высказались о выходе Армении из ЕАЭС

    Российская школьница сорвалась с эскалатора в торговом центре

    Путин встретился с президентами Таджикистана и Узбекистана

    Москвичам спрогнозировали погоду в сентябре

    Адвокаты пожаловались на принятые после побега из российского СИЗО арестантов меры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости