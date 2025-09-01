Карпин ответил на вопрос о готовности покинуть «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о готовности покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА Новости.

«А чего нет? Первый раз, что ли?» — заявил Карпин. Он также порассуждал о причинах низких результатов команды. По мнению специалиста, футболисты не слышат тренерские установки.

31 августа «Динамо» на выезде проиграло одноклубникам из Махачкалы в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Карпина потерпела поражение со счетом 0:1.

После семи туров в активе московского «Динамо» восемь очков. Команда занимает девятое место в чемпионате.