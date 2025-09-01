Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эстония
Сегодня
14:45 (Мск)
Турция
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
Германия
Сегодня
16:30 (Мск)
Великобритания
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 4-й тур
Екатерина Александрова
Сегодня
18:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Феликс Оже-Альяссим
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Португалия
Сегодня
18:00 (Мск)
Латвия
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
10:03, 1 сентября 2025Спорт

Карпин ответил на вопрос о готовности покинуть «Динамо»

Карпин заявил, что готов покинуть пост главного тренера московского «Динамо»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о готовности покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА Новости.

«А чего нет? Первый раз, что ли?» — заявил Карпин. Он также порассуждал о причинах низких результатов команды. По мнению специалиста, футболисты не слышат тренерские установки.

31 августа «Динамо» на выезде проиграло одноклубникам из Махачкалы в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Карпина потерпела поражение со счетом 0:1.

После семи туров в активе московского «Динамо» восемь очков. Команда занимает девятое место в чемпионате.

    Все новости