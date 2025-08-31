Московское «Динамо» проиграло махачкалинскому

Махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0 обыграло московское «Динамо» в РПЛ

Московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина проиграло махачкалинскому «Динамо» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Каспийске и завершилась победой махачкалинцев со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте забил Мохаммад Хоссейннежад.

«Динамо» с Карпиным в августе проиграло пять матчей из семи. Помимо поражения от махачкалинского «Динамо», бело-голубые уступили ЦСКА, «Крыльям Советов» и дважды «Краснодару». Матч с «Сочи» москвичи свели к ничьей, а единственной победой стал разгром «Пари Нижнего Новгорода» (3:0).

После семи туров нынешнего сезона РПЛ московское «Динамо» с 8 очками занимает девятое место в таблице. У махачкалинского «Динамо» в активе также 8 очков, команда идет на 11-й строчке.

Ранее в седьмом туре РПЛ ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью. На 36-й минуте отличился полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. На 44-й равенство восстановил Джон Кордоба.