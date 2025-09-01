Силовые структуры
20:27, 1 сентября 2025

Кассир из «Крокуса» продала билет на концерт боевику и проводила его в зал

В Москве кассир из «Крокуса» узнала боевика, купившего у нее билет на концерт
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Москве кассир из «Крокуса» узнала боевика, купившего у нее билет на концерт. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, женщина, которая работала в день атаки террористов кассиром, рассказала, что один из нападавших приобрел у нее билет на концерт, расплатившись наличными, после чего она проводила его до концертного зала.

Кассир из «Крокус Сити Холла» была допрошена в качестве пострадавшей. После задержания всех исполнителей теракта в новостях она опознала в одном из них мужчину, которому продала билет. На допросе она также сообщила, что он не стал переводить ей деньги, а снял наличные в банкомате.

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» избавились от личных телефонов за день до трагедии.

