Исполнители теракта в «Крокусе» избавились от личных телефонов за день до трагедии

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» избавились от личных телефонов за день до трагедии. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, согласно документам дела, после этого организатор теракта Сайфулло поручил фигурантам Шамсидину Фаридуни, Саидакрами Рачабализоду, Мирзоеву Далержону и Мухаммадсобиру Файзову (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), купить новые мобильные телефоны, а также ножи, чтобы использовать их в качестве оружия при нападении. Получив задание, в тот же день Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отправился в магазин и приобрел все необходимое для совершения преступления.

Ранее сообщалось, что один из исполнителей нападения на посетителей «Крокуса» подтвердил финансирование с Украины.

Террористический акт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Он стал одним из самых масштабных терактов в современной России со времен захвата школы в Беслане. Фигуранты планировали нападение на зрителей в момент, когда на сцене должна были выступить рок-группа «Пикник». Погибли 149 человек, пострадали еще более 300 человек.