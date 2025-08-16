ТАСС: Исполнитель теракта в «Крокусе» подтвердил финансирование с Украины

Один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» подтвердил финансирование с Украины. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

В документах говорится, что обвиняемый Рачабализоды С. М. слышал, что Сайфулло заказчиком теракта назвал одну из украинских госструктур. «После теракта они направились в сторону границы с Украиной, где в Брянской области их задержали», — утверждается в показаниях.

Ранее ТАСС со ссылкой на материалы дела сообщил, что четыре исполнителя теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» были намерены перебраться в Афганистан транзитом через Украину и Турцию.

Террористический акт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Он стал одним из самых масштабных терактов в современной России со времен захвата школы в Беслане. Фигуранты планировали нападение на зрителей в момент, когда на сцене должна были выступить рок-группа «Пикник». Погибли 149 человек, пострадали еще более 300 человек.